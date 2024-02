Bei einem Vorfall am Donnerstagmorgen im Norden Gazas sind offenbar dutzende Menschen gestorben. Gegen vier Uhr morgens trafen demnach etwa 30 Lastwagen mit humanitärer Hilfe an der Küste von Gaza-Stadt ein, um Lebensmittel in den Stadtteil Rimal zu liefern. Daraufhin stürzten Tausende auf die Lastwagen zu und begannen sie zu plündern. Das berichtet die „Times of Israel“ unter Berufung auf das israelische Militär. Bewaffnete hätten nach Angaben der Armee das Feuer in dem Gebiet eröffnet, als sie die Hilfsgüter plünderten

Wie Aufnahmen einer Drohne zeigen, die die israelische Armee veröffentlichte, kam es dabei zu einer Massenpanik. Zahlreiche Lkw fuhren mit dutzenden Menschen auf ihren Dächern los und überrollten offenbar andere. Hunderte Palästinenser, die sich auf den letzten Lastwagen des Konvois gestürzt hatten, bewegten sich daraufhin auf israelische Truppen zu, die die Auslieferung überwachen sollten.

Nach Angaben der Armee hätten diese zuerst Warnschüsse abgegeben und nachdem die Massen „zur Gefahr“ wurden, das Feuer eröffnet. Man habe entgegen der Behauptung der Hamas jedoch nicht auf die Menschenmenge geschossen, die auf den Hilfskonvoi zustürmte

Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium sprach von 104 Toten. Der Leiter der Notaufnahme des Al-Schifa-Krankenhauses, Amjad Aliwa, sprach von „mindestens 50 Märtyrern“. Sie seien durch Schüsse auf die Menge getötet worden, als Lastwagen dringend benötigte Lebensmittel in die Stadt gebracht hätten, sagte Aliwa.

Nach Angaben der israelischen Armee wurden 10 Menschen durch Schüsse getötet, während „die überwiegende Mehrheit der Opfer“ durch die Massenpanik ums Leben kam. Eine konkrete Opferzahl nannte die Armee nicht. Nach Angaben der Armee eröffneten Palästinenser bei Ankunft der Lkw in Rimal das Feuer und brachten den Inhalt unter ihre Kontrolle. (AFP, Tsp)