Bericht indigener Völker Amazonas-Regenwald am Kipppunkt

Mehr als ein Viertel des Regenwaldes im Amazonasbecken ist zerstört – und damit steht die gesamte Existenz des riesigen Waldgebiets auf dem Spiel. So steht es in einem detaillierten Bericht, der zu Wochenbeginn auf dem Amazonas-Gipfel in Perus Hauptstadt Lima präsentiert wurde. Das Besondere: Den Bericht „Amazonía against the clock“ haben nicht westliche Wissenschaftler, sondern ein Konsortium indigener Völker verfasst und präsentiert. Verknüpft wurde er mit politischen Forderungen, wie man die Heimat der Regenwaldbewohner noch retten könnte.

Der Bericht stützt sich auf frühere wissenschaftliche Arbeiten, auf die IPCC-Berichte sowie auf weitere Befunde und Dokumente. „Er fasst umfassend verschiedene Datenquellen zusammen“, sagt Kirsten Thonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Im Vordergrund steht dabei die indigene Perspektive und, so Thonicke – „die überfällige Unterstützung indigener Lebensweisen, die nachhaltig den Lebensraum und seine Biodiversität schützen“, so Thonicke.

Der in dem Bericht erfasste Bereich des Regenwaldes erstreckt sich über neun Staaten und 847 Millionen Hektar. Zum Vergleich: Die Wälder der EU um fassen 158 Millionen Hektar. Auf 26 Prozent der Fläche ist der Amazonas-Regenwald inzwischen zerstört. „Die 26 Prozent sind leider realistisch“, sagt Niklas Boers, der an der TU München und am PIK Vorhersagemodelle für das Erd- und Klimasystem entwickelt.

Im Jahr 2019 lag der Amazonas-Regenwald bei etwa 80% der Fläche, die er um 1970 hatte. Man könne aber davon ausgehen, dass auch 1970 nicht mehr die gesamte Fläche vorhanden war. Zudem seien die Abholzungsraten der letzten Jahre dank der Politik der Bolsonaro-Regierung massiv gestiegen. Der Regenwald wird dabei gleich auf zwei Arten bedroht. Zum einen durch die direkte Abholzung mittels Feuer und Kettensägen, um Land zu gewinnen.

Ein Teil ist aber auch durch die Dürren in den Jahren 2005, 2010 und 2015 zerstört worden. „Innerhalb eines Jahrzehnts gab es drei Dürren, die statistisch gesehen nur einmal im Jahrhundert auftreten sollten“, sagt Boers. Dazu kommt auch noch ungezählte illegale Minen, bei denen zum Beispiel der Abbau von Gold die Gewässer verschmutzt.

Illegale Brandrodung im Mapinguaria-Nationalpark im Norden von Brasilien © AFP / DOUGLAS MAGNO

Der Amazonas-Regenwald befindet sich damit nahe eines schon länger befürchteten „tipping points“ – einem Kipppunkt, ab dem sich gesamte Ökosystem kollabieren und innerhalb von Jahrzehnten zur Savanne werden könnte. Schon länger weiß man, dass Pflanzen nicht nur von Klima abhängig sind, sondern dieses auch selbst auf vielfältige Weise beeinflussen können.

Regnet es im Amazonas-Becken, dann wird ein großer Teil des Wassers von den Bäumen aufgenommen und wieder in die Luft abgegeben. Vom westwärts wehenden Wind wird das Wasser bis zu den Anden und nach Süden weitergetragen. „Auf dem Weg dorthin wird das Wasser zwischen Bäumen und Atmosphäre ausgetauscht“, erklärt Boers. Würde aus dem Wald Savanne werden, dann würde das Wasser größtenteils versickern und Richtung Atlantik abfließen.

Verschiedene Modellierungen haben ergeben, dass das System aus Regen und Bäumen sich nicht mehr wird selbst erhalten können, wenn es unter eine bestimmte Größe fällt. Der liegt nach den Modellierungen im Bereich zwischen 20 und 30 Prozent Zerstörung – und das verleiht dem nun ermittelten Wert von 26 Prozent besondere Brisanz.

„Ich war selbst überrascht, wie gut sich das mit der Vorhersage der Modellierungen deckt“ Niklas Boers, Klimaforscher

Dass sich der Regenwald tatsächlich einem gefährlichen Kipppunkt nähern könnte, hat eine Arbeit von Nilas Boers und Kollegen ergeben, die sie im März in „Nature Climate Change“ veröffentlicht haben. Durch Analysen von Satellitenaufnahmen haben sie herausgefunden, dass die Resilienz des Regenwaldes auch in unberührten Gebieten seit Beginn des Jahrtausends abgenommen hat.

In jedem Jahr sorgt wetterbedingter Stress für Fluktuationen im Bewuchs, das war schon immer so. Der Regenwald reagiert auf diese natürlichen Fluktuationen aber inzwischen weit empfindlicher, die Widerstandskraft des Waldes hat abgenommen. „Ich war selbst überrascht, wie gut sich das mit der Vorhersage der Modellierungen deckt“, sagt Boers.

Die Bedeutung des riesigen Regenwaldgebiets geht über die Bedürfnisse seiner Bewohner noch hinaus. Amazonien spielt zum Beispiel auch für die Niederschläge in Argentinien eine wichtige Rolle – und für das Weltklima. „Große Teile des Amazonas-Regenwald sich durch die Degradierung zu einer Quelle für Kohlendioxid-Emissionen geworden“, so Boers.

Über 500 Völker in Amazonien

Für die über indigenen Völker, die in Amazonien leben, geht es schon jetzt um die Existenz. In dem in Lima vorgestellten Bericht fordern sie, 80 Prozent des ursprünglichen Regenwalds unter Schutz zu stellen beziehungsweise wiederaufzuforsten. Derzeit steht knapp die Hälfte (48 Prozent) unter Schutz – entweder als staatliche geschützte Flächen oder als Territorien der Indigenen.

In den indigenen Territorien ist der Wald laut der Analyse des vorgelegten Berichts besser oder ebenso gut geschützt wie in den staatlichen Schutzgebieten „Das liegt in erster Linie an der Weltanschauung der über 500 Völker, die Amazonien schon seit Jahrtausenden bewohnen“, heißt es in dem Bericht des „Amazonian Network of Georeferenced Socio-environmental Information Network“.

Wie es dem Regenwald weiter ergehen wird, dürfte sich auch am 2. Oktober entscheiden – wenn sich der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro zur Wahl für eine zweite vierjährige Amtszeit stellt. Unter Bolsonaro ist die Zerstörung des Regenwaldes in Brasilien so schnell wie nie zuvor vorangeschritten. Niklas Boers meint: „Ohne einen Politik-Wechsel in Brasilien hat der Amazonas-Regenwald keine Chance mehr.“

