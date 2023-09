„100 Milliarden!? Gegen Aufrüstung“ SPD-Parteizentrale in Berlin-Kreuzberg beschmiert

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag das Willy-Brandt-Haus in Kreuzberg mit Farbe beschmiert. An der Glasfront am Haupteingang der SPD-Parteizentrale in der Wilhelmstraße 140 schrieben sie in roten Buchstaben „100 Mill.!? Gegen Aufrüstung“, wie ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel sagte.

Den Angaben zufolge hatten Polizeikräfte gegen vier Uhr morgens den rund sechs Meter langen und einen Meter hohen Schriftzug entdeckt. Zu Tatverdächtigen und Tathergang konnte die Polizei keine Angaben machen. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt.

Immer wieder kommt es in Berlin zu Protesten durch Angriffe auf Parteibüros. Die SPD traf es zuletzt vermehrt. Im vergangenen Juni war ein Büro der Partei Lichtenberg ebenfalls mit Farbe beschmiert worden. Am selben Tag war die Fassade des Wahlkreisbüros einer Berliner SPD-Abgeordneten durch Schüsse beschädigt worden. (Tsp)