Die Polizei ruft wiederholt dazu auf, nach Hause zu gehen. Nach etwa 40 Minuten beruhigt sich die Situation etwas, dann zieht auch der Lautsprecherwagen ab - immer mehr Leute verlassen den Oranienplatz.

Nach Beobachtungen von Tagesspiegel-Reporter:innen dürfte es bei dieser späten Eskalation eine zweistellige Zahl an Festnahmen gegeben haben. Die Polizei will ihre Bilanz erst am Montag vorlegen. Zahlen nennt eine Sprecherin am Abend noch nicht. Es habe auf dem Oranienplatz "gezielte Festnahmen" gegeben - das deutet auf eine klassische Polizeitaktik hin, mutmaßliche Täter von Vergehen aus dem Verlauf einer Demonstration am Endpunkt aus der Menge herauszuziehen.

Viel ist nicht passiert: Antisemitische Sprechchöre zu Beginn, vereinzelte Angriffe auf Polizisten in der Sonnenallee, Flaschen- und Böllerwürfe. In der Höhe der Skalitzer Straße wurden ein Schuttcontainer und ein Auto angezündet, aber bald gelöscht. Dass sich die Lage auch nach dem Zugriff am Oranienplatz schnell wieder beruhigt hat, deutet auf ein erfolgreiches Vorgehen der Polizei hin. Deshalb ist es trotz des hektischen Finales gar nicht verwunderlich, wenn eine Polizeisprecherin am späten Abend bilanziert: "Das war der friedlichste 1. Mai seit vielen Jahren." (mit axf)