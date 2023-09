140 neue Azubis bei Tesla Tesla-Werk jetzt größter Ausbildungsbetrieb Brandenburgs

Tempo, Tempo, Klotzen statt Kleckern. Das praktiziert Tesla auch bei der Nachwuchsgewinnung für sein E-Autowerk in Deutschlands Hauptstadtregion: Am Freitag haben in der Gigafactory Berlin-Brandenburg 140 neue Azubis und Studenten ihre Ausbildung begonnen, womit der US-Elektroautobauer mit seinen 11.000 Beschäftigen nicht allein größter Industriebetrieb, sondern nun auch größter Ausbildungsbetrieb Brandenburgs ist: Tesla präsentierte sich seinen Neulingen auf einer Veranstaltung im Werk zum Start des neuen Ausbildungsjahres als cooler, hipper und innovativer Arbeitgeber - mit einigen klaren Botschaften: Lernt, seid schnell, habt Spaß!