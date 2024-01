18-Jähriger greift ein Polizei fasst mutmaßliche Taschendiebe in Neuköllner U-Bahnhof

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag zwei mutmaßliche Taschendiebe in Neukölln festgenommen. Ein 18-Jähriger hatte Einsatzkräfte der Polizei angesprochen, nachdem er die Männer bei der Tat beobachtet hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach gab der junge Mann an, gegen 15.10 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Hermannplatz gesehen zu haben, wie ein Mann einer Frau deren Handy aus der offenen Jackentasche stahl. Ein weiterer Mann soll sich davor gestellt haben, um die Sicht zu versperren.

Der 18-Jährige habe daraufhin umstehende Fahrgäste auf die Tat aufmerksam gemacht und Polizeikräfte angesprochen. Bei der gemeinsamen Absuche des U-Bahnhofs seien die beiden 38- und 21-jährigen Tatverdächtigen gefunden und festgenommen worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Polizisten fanden bei dem 21-Jährigen, bei dem es sich um den Komplizen handeln soll, das Handy der Frau und gaben es ihr zurück. (Tsp)