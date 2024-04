19 Stockwerke im Berliner Neubaugebiet So soll das erste Hochhaus auf der Insel Gartenfeld aussehen

19 Stockwerke also, damit fängt’s an. Davor ein Teich, wilde Wiesen. Ein Café mit Stühlen. Und links, das müsste die historische „Belgien-Halle“ sein. Früher hatte Siemens hier auf der „Insel Gartenfeld“ seine Kabelwerke, ab April 2024 gehört das Areal den Bauarbeitern: Am Mittwochvormittag, 10 Uhr, wurde der Spatenstich für das erste neue Wohnhaus im riesigen Berliner Neubaugebiet gesetzt.