19- und 20-Jähriger in Berlin ausgeraubt Maskierter bedroht Männer in Hellersdorf mit Schusswaffe

Zwei junge Männer sind in Berlin-Hellersdorf mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, kam es am Donnerstagabend gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz in der Böhlener Straße zu der Tat.

Den Angaben nach hielten sich die beiden 19- und 20-Jährigen gerade auf dem Parkplatz auf, als plötzlich ein maskierter, schwarz gekleideter Mann mit Sonnenbrille auf sie zukam. Vor den jungen Männern soll der Unbekannte eine Schusswaffe durchgeladen haben und sie so zur Herausgabe von Geld und Handy genötigt haben. Anschließend flüchtete er in Richtung Louis-Lewin-Straße.

Weil sie Angst hatten, dass der Räuber zurückkommen könnte, seien die beiden Opfer in ihre Autos gestiegen und hätten die Polizei von einem Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufszentrums alarmiert, hieß es weiter. Bei der anschließenden Absuche des Bereichs konnte der Täter aber nicht gefunden werden. Ein Fachkommissariat der Polizei ermittelt. (Tsp)