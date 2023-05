20-Jähriger festgenommen Brandenburger Polizei schnappt mutmaßlichen Auto-Dieb aus Berlin

Die Brandenburger Polizei hat am Mittwochmorgen einen 20-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im Lichtenberger Ortsteil Friedrichsfelde ein Auto gestohlen zu haben. Wie die Berliner Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge gegen 6 Uhr in der Straße Alt-Friedrichsfelde zwei Männer dabei beobachtet, wie sie das Fahrzeug eines Bekannten in Sekundenschnelle öffneten und starteten.

Allerdings sei nur einer der Männer mit dem Auto davongefahren, sein Komplize soll zu Fuß in unbekannte Richtung gelaufen sein, hieß es. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei.

Kurz darauf wurden der gestohlene Wagen und ein Tatverdächtiger, auf den die Zeugenbeschreibung passte, von Brandenburger Polizisten an der Kreuzung Neuer Hönower Weg Ecke B1 gesichtet. Der Mann versuchte noch zu flüchten und verursachte dabei einen Verkehrsunfall, konnte aber schließlich festgenommen und der Polizei Berlin übergeben werden.

Wie sich herausstellte, waren die Kennzeichen des gestohlenen Autos in der Zeit zwischen dem Diebstahl und der Festnahme offenbar ausgetauscht worden. Die Original-Kennzeichen wurden im Fahrzeug sichergestellt. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. (Tsp)