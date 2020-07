Die Warenhauskette Karstadt wird wohl doch weniger Filialen schließen, als zunächst angekündigt. Bestehen bleiben sollen demnach die Kaufhäuser in Potsdam, Chemnitz, Dortmund, Goslar, Leverkusen und Nürnberg. Dort wären 750 Mitarbeiter betroffen gewesen. Das teilte Galeria-Chef Miguel Müllenbach am Freitag in einem Brief an die Mitarbeiter mit.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert zeigte sich nun erfreut über die Entscheidung: "Das ist eine gute Nachricht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den gesamten Einzelhandel in der Potsdamer Innenstadt. Sie unterstreicht die Attraktivität des Standorts Potsdam", sagte Schubert am Freitag.

Noch Mitte Juni hatte der Konzern das Aus für 62 der insgesamt 172 Warenhäuser angekündigt. Ende Juni war auch bekannt geworden, dass auch in Berlin sechs von elf Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen geschlossen werden.

Die Karstadt-Filiale in Potsdam hatte erst 2005 in der Innenstadt eröffnet und viele Kunden zurück in die Einkaufsmeile in Potsdams Stadtmitte gebracht. Karstadt galt als Magnet, von dem vor allem mittelständische Einzelhändler in der Nähe stark profitiert hatten.

Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, bezeichnete die angekündigte Schließung der Filiale als Katastrophe für den Potsdamer Einzelhandel und warnte vor einem Sterben der Innenstadt.

Auch aus der Potsdamer Stadtpolitik hab es viel Kritik an der Entscheidung der Galerie Karstadt Kaufhof (GKK). Auch der städtische Bauausschuss befasste sich mit dem Thema.

In insgesamt 47 Städten hatten die GKK die Schließung der Filialen angekündigt. Der GKK-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz betonte damals: „Dieser Schritt ist ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden.“

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Mieterlass für Karstadt-Kaufhof? Senat will Kaufhaus-Schließungen verhindern

Der Konzern kämpft in der Corona-Krise um sein Überleben, das Amtsgericht Essen hatte am 1. Juli das Insolvenzverfahren eröffnet. Auch bis zu 20 Filialen von Karstadt Sports stehen vor dem Aus. (Reuters/dpa)