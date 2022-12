Klima-Klos in Berlin Hier entstehen die neuen öffentlichen WCs – Bezirk für Bezirk

In Berlin geht nicht alles in die Hose. Die Berliner Bezirke bekommen 2023 jeweils zwei Klima-Klos mit Sonderausstattung („autark, ökologisch und klimafreundlich“). Die Liste mit den Standorten ist seit dieser Woche bekannt und liegt den Tagesspiegel-Bezirksnewslettern vor - vom Weißen See in Pankow über Monbijoupark in Mitte bis zum Südpark in der Wilhelmstadt („am Spielplatz an der Brücke“) oder am Münsingerpark zwischen S-Bahnhof und Rathaus Spandau. Die Nutzung soll kostenlos sein.

