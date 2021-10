Die Temperaturen in der Nacht sind derzeit noch erträglich, trotzdem ist Anfang Oktober die Kältehilfe gestartet. Seit dem 1. Oktober stehen 500 Plätze in Notübernachtungen für obdachlose Menschen zur Verfügung, in Verlauf der nächsten Wochen wird die Zahl auf 1000 steigen. Bereits jetzt können Obdachlose in 18 unterschiedlich großen Einrichtungen die Nacht verbringen, sechs davon sind speziell für Frauen eingerichtet.

Die Kältehilfe läuft bis zum 30. April 2022. Zum ersten Mal seit Beginn der Kältehilfe werden in dieser Winterperiode auch drei Einrichtungen eröffnet, in denen etwa 200 obdachlose Menschen rund um die Uhr versorgt werden und zugleich Beratung erhalten. Die Kosten für diese Unterkünfte betragen 11,4 Millionen Euro und werden durch EU-Mittel finanziert.

Weitere Details zur Unterstützung der Betroffenen in dieser Wintersaison werden die Verantwortlichen der Kältehilfe Anfang November bekannt geben.

Die Kältehilfe ist das niederschwelligste Angebot für obdachlose Menschen. Niemand weiß genau, wie Menschen in Berlin ohne Obdach oder Wohnung leben müssen. Bei einer Zählung im Januar 2020 trafen ehrenamtliche Helfer 1976 Personen an. Experten schätzen die tatsächliche Zahl aber als deutlich höher ein. Viele Betroffene waren damals nicht anzutreffen oder wollten sich bewusst nicht zählen lassen.

[Wenn Sie die wichtigsten News aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Ein bedeutsames Thema wird auch in dieser Kälteperiode wieder die Coronalage sein. Noch ist unklar, wie sich die Infektionszahlen in den kommenden Monaten entwickeln und welche Auswirkungen dies auf den Betrieb der Notunterkünfte und das zivilgesellschaftliche Engagement haben wird.

In einem Gebäude der Stadtmission in der Lehrter Straße sind im vergangenen Winter 16 Plätze für wohnungslose Menschen eingerichtet worden, die wegen einer Coronainfektion oder als Kontaktpersonen in Quarantäne hatten gehen müssen. Gleichzeitig konnten Notunterkünfte nur einen Teil ihrer Plätze anbieten. Die größte Notunterkunft der Stadt, ein Gebäude der Stadtmission in der Nähe des Hauptbahnhofs, konnte nur 100 statt wie sonst 140 Wohnungslose betreuen.

Die Traglufthalle an der Frankfurter Allee in Lichtenberg, in der früher täglich 120 Menschen übernachteten, blieb ganz geschlossen. Weitere Infos unter www.kaeltehilfe-berlin.de.