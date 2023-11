64-Jährige mit Kopfverletzung im Krankenhaus Autofahrerin in Berlin fährt Radfahrerin auf Schutzstreifen an

In Berlin-Charlottenburg ist am Sonnabend eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach war die 64-Jährige kurz nach 14 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radfahrerschutzstreifen der Wintersteinstraße in Richtung Sömmeringstraße unterwegs. Eine 40-jährige Autofahrerin fuhr derweil über eine Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn.

Dabei fuhr die Autofahrerin die 64-Jährige an, wobei die Radfahrerin stürzte. Die Frau wurde mit Kopf- und Rumpfverletzungen von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (Tsp)