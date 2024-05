75 Jahre nach der Berliner Luftbrücke Freiheit muss auch militärisch gesichert werden

Wer sich mit der Geschichte Berlins beschäftigt hat, kennt die Fotos: Kinder auf einem Trümmerberg, die einer tief fliegenden Propellermaschine zuwinken. Es sind dünne Kinder, Kriegskinder. Wer von ihnen noch lebt, dürfte über achtzig Jahre alt sein.

Die Fotos sind ikonisch: für das drangsalierte West-Berlin der unmittelbaren Nachkriegszeit, für den einsetzenden Kalten Krieg zwischen den Vereinigten Staaten, England und Frankreich einerseits und der Sowjetunion andererseits, für die Politik der West-Bindung der Halbstadt und dann der entstehenden Bundesrepublik durch Hilfe und Unterstützung der westlichen Kriegs-Alliierten.

Werner van Bebber ist Autor und Redakteur im Berlin-Ressort.

Ende der Nachkriegszeit?

Stoff von gestern? Es mag in den frühen 2000er-Jahren so ausgesehen haben, als sei die Nachkriegszeit endlich ganz vorbei. Damals mag es pathetisch und gestrig gewirkt haben, wenn zu feierlichen Anlässen an die geteilte Stadt erinnert wurde, deren westliche Hälfte mehr war als eine halbe Stadt – nämlich ein Symbol von Freiheit und Demokratie.

Versorgungsflugzeuge der Luftbrücke landeten auf dem Tempelhofer Flughafen, dem Flugplatz in Berlin-Gatow und auf der Havel. © picture alliance/dpa/UPI

Die Luftbrücke, die das ermöglichte, war ein sensationelles Unterfangen und eine logistische Meisterleistung. Sie begann, als die Sowjetunion Straßen, Eisenbahnverbindungen und Wasserwege von und nach West-Berlin am 24. Juni 1948 sperrten. Sie endete am 12. Mai 1949 mit einem Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Es handelt von der „Wiederherstellung der Verkehrsrechte“ zwischen West-Berlin und den westlichen Besatzungszonen einerseits, der sowjetischen Besatzungszone andererseits, und dem Ende westlicher Wirtschaftssanktionen.

Neue Freiheit

Berliner Freiheit – das wurde nach dem Untergang der DDR und der Wiedervereinigung die Freiheit, Clubs zu gründen und nächtelang zu tanzen, Wassergrundstücke zu besetzen und dort Party zu machen, billig zu wohnen und Lebenskünstler-Projekte zu verfolgen.

Berliner Freiheit war die Freiheit, im Bademantel einkaufen zu gehen, die Love Parade zu erfinden und nachmittags im Schlauchboot über den Landwehrkanal zu treiben, Bier zu trinken und Dope zu rauchen. Und einen gewissen Klaus Wowereit, Kandidaten der SPD für das Amt des Regierenden Bürgermeisters, sagen zu hören: „Ich bin schwul und das ist auch gut so.“

2,1 Millionen Tonnen überlebenswichtiger Güter kamen über die Luftbrücke 1948/49 nach West-Berlin.

Freiheit, so schien es, löste sich von engen politischen Rahmenbedingungen, wurde zu einem eher gesellschaftlichen Begriff. Spätestens mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist das vorbei. 1800 Kilometer östlich von Berlin, zum Beispiel im ukrainischen Charkiw, zeigt sich, dass Freiheit militärisch gesichert werden muss, sonst ist es ihr Ende.

Freundschaft betoniert: das Denkmal am Platz der Luftbrücke am früheren Tempelhofer Flughafen. © imago images/United Archives/Erich Andres

Die Existenz der Stadt

Kai Wegner ist Berliner genug, um für das polit-historische Symbol „Luftbrücke“ die passenden warmen Worte zu finden und daran zu erinnern, dass mit 2,1 Millionen Tonnen überlebenswichtiger Güter damals die Existenz der Halbstadt und ihrer Bewohner gesichert worden ist.

Spannender dürfte werden, was Verteidigungsminister Boris Pistorius dazu sagen wird. Sein Chef, der Bundeskanzler, hat eine „Zeitenwende“ versprochen, aber er liefert nicht. Olaf Scholz lässt sich stets eine Menge Bedenkzeit, bis er zeigt, dass er der Ukraine wirklich helfen will – ganz gleich, ob es um Leopard-Panzer, Flugzeuge oder die Taurus-Raketen geht.

Sein Zögern ist rätselhaft – zumal erst im April eine Mehrheit von 42 Prozent der Befragten gesagt hat, die Ukraine solle stärker unterstützt werden. Einer anderen Umfrage nach halten zwei Drittel der Bürger den Frieden in Europa für bedroht – durch Russland. 82 Prozent verlassen sich auf die Nato. Das sollten Gründe genug für eine entschiedene „Zeitenwende“ sein. Tatsächlich ist Pistorius für viele der Politiker, dem sie das zutrauen. Er hat angekündigt, die Bundeswehr „kriegstüchtig“ zu machen.

75 Jahre nach ihrem Ende ist die Luftbrücke alles andere als weit weg. Im Gegenteil: In einem offenbar endlosen Konflikt reicht sie bis in unsere Gegenwart.