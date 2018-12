SPD, Grüne und Linke wollen den 8. Mai im Jahr 2020 zum Feiertag erklären. Ein entsprechender Antrag der drei Koalitionäre wird am Donnerstag im Plenum des Abgeordnetenhauses zur Abstimmung gestellt. Da Rot-Rot-Grün dort über eine Mehrheit verfügt, gilt die Annahme des Antrags als sicher.

Kompromiss bei R2G

Der Antrag auf Änderung des Sonn- und Feiertagsgesetzes behandelt neben dem einmalig für das Jahr 2020 als Feiertag vorgesehenen 8. Mai auch die dauerhafte Einführung eines allgemeinen Feiertags am 8. März, dem internationalen Frauentag. Über diesen war in den vergangenen Wochen heftig zwischen den Koalitionspartnern gerungen worden. Nachdem erst Linke und wenig später die SPD jeweils eigene Vorschläge verworfen und den Weg für den 8. März freigemacht hatten, zogen die Grünen auf ihrem Parteitag Ende November schließlich nach.

Anlass für den einmalig für das Jahr 2020 vorgesehenen Feiertag ist der 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des zweiten Weltkrieges in Europa am 8. Mai 1945. Im Antrag ist ebenfalls vorgesehen, den 8. Mai genau wie den 17. Juni als Tag des Volksaufstandes von 1953 in die Liste der Gedenk- und Trauertage Berlins aufzunehmen.

Dauerhafter Feiertag?

Darüber hinaus wird es auf dem Parteitag der Linken am Wochenende einen Antrag aus dem Bezirksverband Marzahn-Hellersorf geben, den 8. Mai als "Tag der Befreiung" zum gesetzlichen Feiertag zu machen. Dieser wird aber wohl keine Mehrheit erhalten. Der Landesvorstand wiederum beantragt, den 8. März zum Feiertag zu machen. Wird der Antrag angenommen, hätte sich nach den Parteitagsbeschlüssen von SPD und Grünen auch der Linken-Parteitag für die Einführung des 8. März als allgemeinen Feiertag ausgesprochen.