Es gab wohl seit Wochen Streit um ein Haus – nun sind zwei Männer tot, zurück bleibt eine schwangere Frau. Was sich am Sonnabend in Spandau auf einer Halbinsel in der Havel südlich der Freybrücke genau abgespielt hat, ist noch nicht klar. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt und prüft, ob es noch einen weiteten Täter oder Beteiligten bei diesem Tötungsdelikt geben könnte. Bislang gibt es aber keine Hinweis darauf.

Gegen elf Uhr hatte ein Nachbar die Polizei gerufen, weil er Schüsse gehört hatte. Den Ermittlern bot sich folgendes Bild: Ein 79 Jahre alter Mann soll den 38-jährigen Dennis P. getötet haben. Offiziell war zunächst von einer sogenannten Gewalteinwirkung die Rede.

In den Einsatzpapieren von Feuerwehr und Polizei ist aber eine Schussverletzung bei dem 38-Jährigen vermerkt. Nach Tagesspiegel-Information wurde P. erschossen, fünfmal wurde er getroffen. Nach der Tat sollte der Ältere in seiner Wohnung einen Brand gelegt haben – er starb dann ebenfalls in Rauch und Flammen.

Polizei und Feuerwehr lösten einen Großeinsatz aus, auch ein Spezialeinsatzkommando rückte an. „Gefahr durch Waffen“, meldete die Zentrale an die Einsatzkräfte. Der Tatort ist ein bungalowartiger, flacher Anbau direkt an einem Einfamilienhaus. Früher war dort ein Bootshaus ansässig, das Liegeplätze vermietet hatte. Die Firma wurde vor ein paar Jahren liquidiert.

Seit acht Monaten ist dort eine neue Firma registriert. Im Handelsregister ist für die GmbH unter anderem vermerkt: der „Verleih von Wassersportfahrzeugen, die Vermietung von Apartments und Hausbooten, Events und Veranstaltungen, Gastronomie, Verkauf und Handel von Booten und Bootszubehör“.

Der 38-Jährige soll den 79-Jährigen zum Auszug gedrängt haben

Nachbarn berichten, dass der 38-Jährige, der nicht als Inhaber und Chef des Bootsverleihs vermerkt ist, aber dort beschäftigt war, seit Monaten mit dem 79-Jährigen im Streit gelegen haben soll. Vor einiger Zeit hat die Bootsverleih-Firma das Grundstück erworben, der 79-Jährige lebte demnach schon über Jahre dort.

Offenbar, so berichten es Anwohner, soll der 38-Jährige den älteren Mann immer wieder zum Auszug gedrängt haben. Der aber habe bis zuletzt darauf gepocht, ein lebenslanges Wohnrecht im Anbau zu haben. Nachbarn glauben nun, dass dieser Streit eskaliert sei.

Die Ermittler wissen von den Verwicklungen, ob der Streit ums Wohnrecht mit der Tat selbst tun hat, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft wollte sich zu den Hintergründen der Tat nicht näher äußern.

Nach der Tat holte die Feuerwehr eine Frau aus dem Einfamilienhaus – sie ist schwanger, bis zum Entbindungstermin soll es nicht mehr lange sein, hieß es. Es soll sich um die Lebenspartnerin des getöteten 38-Jährigen handeln. Sie soll unter unter Schock gestanden haben.