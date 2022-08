Knapp vier Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 86-Jährigen in Prenzlauer Berg ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Der 57 Jahre alte Mann sei von Polizeikräften im spanischen Malaga festgenommen werden, teilten Berliner Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am Montag mit. Dort habe der Verdächtige seinen Lebensmittelpunkt gehabt.

Inzwischen habe ihn ein Zielfahnder des Landeskriminalamts nach Deutschland gebracht, wo er in Untersuchungshaft sitze.

Der 57-Jährige steht in dringendem Tatverdacht, den Rentner aus Habgier in dessen Wohnung erschlagen und Bargeld geraubt zu haben. Die Leiche war am 23. April in der Wohnung in der Hanns-Eisler-Straße entdeckt worden. Der Haftbefehl gegen den Verdächtigen war wegen Raubmordes erlassen worden. (dpa)