Küss mich nochmal: 2013 beehrten sie Berlin das letzte Mal in der Waldbühne, 2015 das letzte Mal in der damals noch O2 World. Nun kommen die Maskenrocker zum aller-, aller-, wirklich allerletzten Mal nach Berlin, der Teaser "The Final Tour Ever" lässt keinen Raum für Eventualitäten. Am 4. Juni 2019 spielen sie in der Waldbühne.

45 Jahre auf der Bühne, über 100 Millionen verkaufte Alben - "End Of The Road World Tour" heißt die Abschiedstournee, los geht's aber nicht ganz am Ende der Welt, sondern in Nordamerika. Ende Mai wird dann Europa geküsst, zuerst Leipzig. "Die Tour wird ein ultimatives Fest für diejenigen werden, die uns schon einmal live erlebt haben und eine letzte Chance für die, die es bisher noch nicht geschafft haben", lässt die Band ihre Anhänger, die sogenannte "Kiss-Army", wissen.

Tickets für die Show in der Waldbühne gibt es im Vorverkauf ab dem 1. November um 10 Uhr auf MyTicket und CTS Eventim. Es soll die bisher größte Show werden, kündigten die Rocker an, und: "Wir gehen auf die gleiche Art, auf die wir gekommen sind... unverfroren und unaufhaltsam." Na dann: Tschüsschen mit Küsschen.