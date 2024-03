Absichern für das Alter So wollen zwei Berliner Gründerinnen Frauen zum Investieren animieren

Nicht nur das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern, als „Gender Pay Gap“ bekannt, ist in Deutschland noch immer groß. Auch nach hinten raus, wenn es um den Ruhestand geht, gibt es offenbar eklatante Unterschiede: Europaweit, so zeigen die Statistiken der EU, erhalten Frauen durchschnittlich 30 Prozent weniger Rente als Männer. Und sie kümmern sich weniger um ihre Finanzen, investieren weniger am Kapitalmarkt.