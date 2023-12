Achtung, Blindgänger! Mit Kindern in Berlin sicher Feuerwerk zünden

Manche Kinder wollen unbedingt böllern. So nah wie möglich am Silvesterfeuerwerk dran sein. Und manchmal sind es die Eltern, die ihre Kinder unbedingt schon früh in diese Tradition einbinden wollen, die ihnen selbst wichtig ist. Gerade für kleine Kinder, die noch kein Gefahrenbewusstsein haben, kann das gefährlich sein.