Zwei Mütter sitzen in einer Küche, ihre Töchter im Kitaalter spielen außer Hörweite im Wohnzimmer. Die beiden Frauen sprechen über Übergewicht. „Wenn ich mir heute Fotos von mir als Jugendliche ansehe, wundere ich mich über mich selbst“, sagt die eine. „Ich habe mich damals so wahrgenommen, wie ich heute bin: dick. Dabei war ich ganz objektiv gesehen schlank. Mein Übergewicht habe ich erst, seit ich Mutter geworden bin.“ Als Jugendliche und junge Erwachsene habe sie sich nicht im Badeanzug an einen See getraut. „Ich erinnere mich daran, dass Verwandte oft meinen Körper kommentiert haben: Ich müsse doch mal abnehmen. Zum Glück aber nicht meine Mutter.“