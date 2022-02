Die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) will mehr gegen die Verdrängung ärmerer Menschen aus der Innenstadt tun. Man müsse darauf achten, „dass in ganz bestimmten Stadtteilen nicht nur Luxuswohnungen entstehen und dass städtischer Grund und Boden nicht mehr privatisiert wird“, sagte Kipping am Mittwoch im RBB-Inforadio. Stattdessen müsse eher weitere Grundstücke angekauft werden, um mehr Gestaltungsspielraum zu gewinnen.

„Wenn man eine gute soziale Durchmischung möchte, beginnt das mit einer entsprechenden Bodenpolitik und Stadtentwicklungspolitik“, sagte Kipping. Sozialpolitik könne abfedernd wirken. Dazu gehöre konkret etwa die Entstehung neuer Stadtteilzentren, um in allen Kiezen und Nachbarschaften „attraktive Begegnungsorte“ zu schaffen.

Laut einer Recherche des RBB sind immer weniger Hartz-IV-Empfänger in der Berliner Innenstadt gemeldet und immer mehr in Außenbezirken. Wie aus Daten der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht, auf die sich der Sender in seinem Bericht bezieht, hat die Zahl der Hartz-IV-Empfänger in Mitte zwischen 2007 und 2020 um rund 14.300 abgenommen, in Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln um rund 13.600 und 7300.

Die Bezirke Reinickendorf (+7700), Spandau (+8900) und Marzahn-Hellersdorf (+10.800) verzeichneten hingegen eine Zunahme. Die Zahlen beschreiben laut RBB den Saldo von An- und Abmeldungen von Leistungsberechtigten in Berliner Jobcentern von 2007 bis 2020, ausgenommen sind Personen mit Aufenthaltsstatus im Kontext von Fluchtmigration.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Berlins Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) bestätigte dem Sender, dass weniger zahlungskräftige Familien an den Stadtrand gedrängt würden.

"Wir müssen was tun", sagte er. Und außerdem: "Mit unserem Quartiersmanagement wollen wir dafür sorgen, dass wir Angebote in die Kieze bringen, dass Nachbarschaft organsiert wird, dass Grundschulen und Kitas gut zusammenarbeiten, damit Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen, die nötige Förderung erfahren. All das muss organisiert werden." (Tsp, dpa)