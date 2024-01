AfD-Wahlkampfhelfer in Berlin attackiert Mann soll 38-Jährigen gefilmt und ins Gesicht geschlagen haben

Ein Unbekannter soll einen Wahlkampfhelfer der AfD in Berlin-Pankow attackiert haben. Wie die Polizei mitteilte, war der 38-Jährige nach eigenen Angaben zusammen mit einem 51-jährigen Unterstützer am Samstagnachmittag dabei, ein Plakat an der Prenzlauer Allee aufzuhängen, als sich der Unbekannte näherte.

Er begann, die beiden Wahlkampfhelfer mit einem Smartphone zu filmen, was sich der 38-Jährige verbat. Daraufhin soll der Mann ihm ins Gesicht geschlagen haben.

Der Angreifer soll anschließend zu Fuß durch die Metzner Straße in Richtung Senefelderplatz geflüchtet sein. Eine medizinische Versorgung des 38-Jährigen war laut Polizei zunächst nicht notwendig. (Tsp)