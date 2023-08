Das Radikale normalisieren Im kleinen Seelow sieht die AfD die große Chance

Wenn der Bundesvorsitzende einer Partei zur Kommunalwahl in eine 5600-Seelen-Stadt wie Seelow kommt, muss etwas Besonderes vor sich gehen. Der Grund, der den AfD-Parteivorsitzenden Tino Chrupalla an diesem Samstag auf den kleinen Marktplatz gebracht hat, heißt Falk Janke. Der AfD-Politiker kann am Sonntag der Bürgermeister einer deutschen Kreisstadt werden, der erste AfD-Bürgermeister in Brandenburg sowieso. Seelow, 30 Kilometer nördlich von Frankfurt/Oder, würde dann bundesweit bekannt. Sollte es gelingen, wäre das für die AfD ein brauchbares Symbol – gerade vor den Landtagswahlen in Brandenburg im kommenden Herbst.