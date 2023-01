Alkoholisiert am Steuer Zwei Verletzte nach Unfall in Berlin im Krankenhaus

Eine 24-jährige Frau und ein 55-jähriger Mann sind bei einem Verkehrsunfall in Haselhorst am Samstagmorgen verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Gegen 3.45 Uhr soll die Frau mit ihrem Smart vom Zitadellenweg aus nach links in die Straße Am Juliusturm abgebogen sein. Dort stieß sie den Informationen zufolge mit dem Renault des 55-Jährigen zusammen, der in Richtung Falkenseer Platz fuhr.

Ein Atemalkoholtest soll bei der 24-Jährigen einen Wert von etwa zwei Promille ergeben haben. Einsatzkräfte beschlagnahmten ihren Führerschein, hieß es weiter.

Das Fahrzeug der Frau soll sich durch die Kollision mehrfach gedreht haben. In beiden Fahrzeugen seien die Airbags ausgelöst worden. Der Mann klagte der Meldung zufolge über Schmerzen in einer Hand und im Brustbereich, die Frau erlitt nach ersten Angaben keine Verletzungen.

Beide Beteiligten seien trotzdem in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen worden. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte. (Tsp)

