„Alle dürfen Ramadan machen, nur ich nicht“ Wie eine Berliner Pflegemutter das Fasten begleitet

Am Anfang gab es beinahe Tränen. Das Kind, damals noch elf, saß im neuen Zuhause in der Wohnküche und war verzweifelt. Wir hatten noch keine gemeinsame Sprache, aber ein gemeinsames starkes liebevolles Gefühl füreinander, gerade am Anfang muss die Chemie stimmen zwischen Pflegesohn und Pflegemutter.