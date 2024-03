Allein unter Männern Diese Berlinerinnen haben sich für einen Beruf entschieden, der untypisch für Frauen ist

Viel hat sich nicht verändert, was die berufliche Trennung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt angeht, im Großen und Ganzen ist es so: Frauen arbeiten als Arzt- und Praxishilfen und im Supermarkt, Männer im Hoch- und Metallbau, machen was mit Autos oder Energietechnik. Das hat kürzlich eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesanstalt für Arbeit ergeben. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten ist in eher typischen Männer- oder Frauenberufen tätig.