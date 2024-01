Alltag einer Amtsärztin Berlins gefährlichen Infektionskrankheiten auf der Spur

Es gibt Tage, da erstellt Nicoletta Wischnewski fast nur Gutachten in ihrem Büro. Doch wenn Masern in einer Flüchtlingsunterkunft ausbrechen oder Influenza in einem Pflegeheim grassiert, muss die Amtsärztin von Charlottenburg-Wilmersdorf ihr Dienstgebäude am Hohenzollerndamm ungeplant verlassen.