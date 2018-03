Ich war passionierter Radfahrer, ich weiß, dass es bei Auto- wie Radfahrern eine wachsende Aggressivität gibt. Ich glaube aber, dass das, was ich erlebt habe, nicht darunter fällt, sondern schlicht in die Kategorie: Gewalt.

Es passierte im September vor drei Jahren, als sich in wenigen Minuten mein Leben änderte. An der Kreuzung Berliner Straße/Uhlandstraße war rot, ich näherte mich auf der rechten Fahrspur. Dort hielt ein Pkw. Als ich abbremste, um hinter dem Auto zum Stehen zu kommen, schwenkte ein anderes Auto von links auf rechts, sodass kaum Abstand blieb. Ich fühlte mich unsicher, fuhr los und der Pkw auch. Er fuhr schräg nach rechts und näherte sich mir auf der Kreuzung auf etwa 15 Zentimeter. Ich hatte Angst, dass der Fahrer mich übersehen würde, und tippte während der Fahrt mit der linken Schuhspitze gegen den Kotflügel rechts. Der Fahrer lenkte weiter nach links und gab Gas. Er fuhr erst schnell weiter, zog wieder auf meine Spur und bremste abrupt ab. Ich wollte eine Vollbremsung und einen Sturz vermeiden und überholte ihn. Als er wieder an mir vorbeifuhr, rief er: „Halt an, du feiges Arschloch.“ Auf Höhe der nächsten Kreuzung sah ich, dass der Fahrer parkte. Er stellte sich auf die Fahrspur, um mich zu stoppen. Ich wollte vorbeifahren, dabei stieß der Mann mich mit voller Kraft vom Rad. Ich blieb mit starken Schmerzen am linken Bein liegen.

Der Fahrer forderte mich auf, aufzustehen. Ich solle mich nicht so anstellen. Ich rief liegend die Polizei. Im Krankenhaus stellte sich ein komplizierter Bruch des Schienbeinkopfes unterhalb des Knies heraus, ich wurde sehr lange krankgeschrieben, mein Arbeitgeber kündigte mir deshalb. Der Bruch hat zu einer Behinderung am Knie geführt. Der eingeschaltete Rechtsanwalt konnte es nicht erreichen, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnahm. Der Täter wurde nie vernommen. Ich fahre nicht mehr Rad, mein Vertrauen in den Rechtsstaat ist verloren gegangen.