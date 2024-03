Tagesspiegel Plus Als sich Ex-RAF-Terrorist Garweg über den Lärm beschwerte : Zu Besuch in der Almhütte der „Schwarzen Heidi“ in Berlin-Friedrichshain

Früher hat Jeniffer Mulinde Schmid als „Schwarze Heidi“ Comedy gemacht. Heute hat sie eine Fondue-Hütte direkt neben dem Bauwagenplatz, auf dem sich der Ex-RAF-Terrorist Garweg aufhielt.