Ein Frühlingserwachen wird es wohl geben, wenn der neu gewählte US-Präsident einen Botschafter schickt. Dann wird sich auch das deutsch-amerikanisch geprägte gesellschaftliche Leben in Berlin wiederbeleben. Als Geschäftsträgerin ist derzeit Robin Quinville in der Botschaft am Pariser Platz im Einsatz.

Aus Anlass des höchsten amerikanischen Feiertages Thanksgiving, der normalerweise am letzten November-Donnerstag auch in Berlin vor allem in amerikanischen Familien mit Truthahn gefeiert wird, gibt es schon mal einen virtuellen Vorgeschmack auf künftige kulturelle Highlights.

Im Rahmen einer American Week wird vom 27. bis 29. November online das Broadway-Musical „Spring Awakening“ zu sehen sein, eine Rockadaption des Theaterstücks von Frank Wedekind. Das Stück von 1891 handelt von Jugendlichen, die in einem kleinen Dorf heranwachsen. Für Regisseur Aaron Thielen ist es die erste Online-Produktion, aber er glaubt, dass es nicht die letzte sein wird.

Die Berliner Botschaft half mit ihren Kontakten in die Universitäten, Darsteller zu finden, die ebenfalls nur virtuell zusammenkamen. Unter anderem auch aus Polen und den USA wirkten Schauspieler mit, die ihre Szenen jeweils selber aufnahmen.

Zusammen mit dem für die Musik zuständigen Regisseur Ryan Nelson erstellte Aaron Thielen dann eine zweistündige Produktion, geeignet für alle über 16 Jahren. Dahinter steckt das Projekt „Broadway Across Borders“, das internationale Zusammenarbeit durch das Musiktheater fördern will. Für das Musical können Sie sich hier anmelden.