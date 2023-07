Anhalter, Lehrter, Ostbahnhof Warum Berlin so lange keinen Hauptbahnhof hatte

Wer heute fragt, was der wichtigste Bahnhof Berlins ist, bekommt mit großer Wahrscheinlichkeit folgende Antwort: der Berliner Hauptbahnhof. Weit mehr als 300.000 Fahrgäste steigen täglich an der Station im Berliner Zentrum aus. Doch was heute so selbstverständlich wirkt, war es lange nicht. Erst vor 17 Jahren, im Mai 2006, gerade noch rechtzeitig zur Fußball-WM in Deutschland, ging der beeindruckende Bau aus Glas und Stahl in Betrieb.