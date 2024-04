Antisemitisch beleidigt Männer bedrohen 53-Jährigen wegen Israel-Basecap in Berlin-Adlershof

Ein Mann in Berlin-Adlershof wurde offenbar am Sonntagmittag Opfer eines antisemitischen Angriffs – es soll sich daraufhin ein Streitgespräch zwischen dem 53-Jährigen und den beiden Angreifern entwickelt haben, in dessen Folge der Angegriffene die beiden Männer ebenfalls beleidigt und den älteren der beiden Männer getreten haben soll. Das gab die Berliner Polizei am Montag bekannt.

Demnach soll der 53-Jährige gegen 14 Uhr in der Radickestraße zu Fuß unterwegs gewesen sein. Ein 49-Jähriger und ein 19-Jähriger sollen ihn dann aufgrund seines Basecaps, auf dem eine israelische Flagge abgebildet war, beleidigt und bedroht haben.

Daraufhin eskalierte die Situation. Laut Polizei entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der 53-Jährige den 49-Jährigen ebenfalls beleidigt und ihn mit seinem Fuß in den Unterleib getreten haben soll.

Der 49-Jährige verspürte dabei Schmerzen, es sei aber keine weitere Behandlung notwendig gewesen. Alarmierte Polizistinnen und Polizisten nahmen den 49-Jährigen und den 19-Jährigen mit zu einer Polizeidienststelle, auf der sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Im Anschluss wurden sie entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Tsp)