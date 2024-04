„Hass im Internet führt zu Hass auf der Straße“ Deutlich mehr diskriminierende Vorfälle in Berlin registriert

In Berlin wurden im vergangenen Jahr deutlich mehr queerfeindliche, rassistische und antisemitische Vorfälle registriert als in den Vorjahren. Das geht aus Daten der „Berliner Register“ hervor, die in den zwölf Berliner Bezirken mit eigenen Beratungsstellen aktiv sind und Fälle von Diskriminierungen und Anfeindungen systematisch erfassen.