Ein Jugendlicher soll am Montag morgen einen Mann in Pankow antisemitisch beleidigt und geschlagen haben. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der 16-Jährige kurz nach 9 Uhr in der Berliner Straße in einer etwa vierköpfigen Gruppe unterwegs gewesen sein. Da habe er einen 76-jährigen Mann zuerst antisemitisch beleidigt haben. Beide sollen in einen Streit geraten sein, bei dem der Jugendliche den Mann mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll.

Der Mann verlor das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Alarmierte Polizisten nahmen die Personalien des mutmaßlichen Schlägers auf und übergaben ihn anschließend seinem Vater. Der Polizeiliche Staatsschutz der Polizei Berlin führt die weiteren Ermittlungen.

In Berlin nehmen antisemitisch motivierte Übergriffe zu. 2018 verzeichnete die Berliner Polizei einen Anstieg antisemitischer Straftaten. Auch im Jahr 2019 bleiben die Taten auf konstant hohem Niveau, sagt Berlins Antisemitismusbeauftragte bei der Staatsanwaltschaft Claudia Vanoni. Der Senat will daher mehr Geld für Antisemitismuspräventation ausgeben. (Tsp)