Unter dem Motto „Berlin trägt Kippa“ ruft die Berliner Jüdische Gemeinde für Mittwoch, den 25. April in der Hauptstadt zu einer Solidaritätsaktion auf. Zu der Kundgebung vor dem Gemeindehaus Fasanenstraße um 18 Uhr seien alle Berlinerinnen und Berliner eingeladen, kündigten die Gemeinde und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit am Freitag an. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) wird eine Rede halten, außerdem soll es Redebeiträge vom Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, und von Gideon Joffe, dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, geben.

Die Veranstalter bemühen sich, genügend Kippot vor Ort bereitzustellen. Wer selbst eine Kippa besitzt, solle die aber gern mitbringen, sagte Ilan Kiesling, Sprecher der Jüdischen Gemeinde Berlin. Auch Frauen bekämen bei der Veranstaltung eine Kippa ausgehändigt, sagte Kiesling dem Tagesspiegel auf Nachfrage. Eigentlich tragen die Kopfbedeckung nur männliche Juden.

Gewalttätiger Übergriff in Prenzlauer Berg

Hintergrund ist der gewalttätige Übergriff auf zwei Männer mit Kippa am Dienstagabend in Prenzlauer Berg. Dabei waren die beiden von einem Arabisch sprechenden Mann angegriffen worden. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde inzwischen Haftbefehl erlassen, er kam als syrischer Flüchtling nach Berlin. Nach dem Vorfall hatte der Sprecher des Berliner Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus, Levi Salomon, dazu aufgerufen, verstärkt auf den Straßen Kippa zu tragen. „Wir dürfen den öffentlichen Raum weder islamistischen noch rechtsextremen Antisemiten überlassen“, sagte Salomon.

Neue Debatte über Antisemitismusbeauftragten

In der Politik brachte der Vorfall erneut eine Debatte darüber in Gang, ob Berlin einen Antisemitismusbeauftragten brauche. Der Bund hat bereits einen, nach dem aktuellen Vorfall kann sich SPD-Fraktionschef Raed Saleh einen solchen Beauftragten nun auch auf Landesebene vorstellen.

Die Zahl antisemitischer Straftaten in Berlin steigt seit Jahren. Im Jahr 2017 waren bei der Polizei 288 antisemitisch motivierte Taten registriert worden; 2016 waren 197 antisemitisch motivierte Fälle erfasst worden. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS) zählt für 2017 insgesamt 947 antisemitische Vorfälle – und auch da dürfte es noch ein großes Dunkelfeld geben. (mit epd)