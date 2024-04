Anwohner hörten lauten Knall Autofahrer prallt in Berlin-Zehlendorf gegen Baum und flüchtet zu Fuß

Ein Auto ist in der Nacht zum Samstag in Berlin-Zehlendorf gegen einen Baum in der Riemeisterstraße geprallt. Der Fahrer stieg Augenzeugen zufolge aus dem stark beschädigten Auto aus und flüchtete danach zu Fuß in Richtung Onkel-Tom-Straße/Schützallee, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte.