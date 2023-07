Arbeiten für zwei Euro die Stunde So funktionieren Berlins Gefängniswerkstätten

Wer im Knast arbeitet, grübelt nicht, heißt es. Man bleibt in Bewegung, sitzt nicht den ganzen Tag in der Zelle. Davon abgesehen verpflichtet das Berliner Strafvollzugsgesetz die Gefangenen zu einer Tätigkeit. Sie treten morgens ihren Dienst in einer der Haftwerkstätten an, nehmen an Fernstudiengängen teil oder pendeln im offenen Vollzug zu externen Betrieben. Das Ziel: Bessere Chancen für die Resozialisierung nach der Freilassung. Auf eine Gewinnerzielung sind die Einrichtungen nicht ausgelegt.