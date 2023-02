Tagesspiegel Plus Artillerieübung am Flughafen Tegel : Bundeswehr soll Schießtraining wegen Kriegsflüchtlingen an anderen Ort verlegen

Das Wachbataillon der Bundeswehr will nicht weit vom Ukraine-Ankunftszentrum eine Übung durchführen. Helfer äußerten Bedenken. Jetzt soll die Aktion verlegt werden.