Attacke in Berlin-Neukölln Mitarbeiter des Linke-Abgeordneten Schrader angegriffen

Ein Mitarbeiter des Linke-Abgeordneten Niklas Schrader ist am Mittwochmittag an dessen Wahlkreisbüro in Neukölln angegriffen worden. Handgreiflich wurde ein Mann, der laut Schraders Angaben bereits seit Jahren das Büro in der Schierker Straße bespuckt. Als der 37-jährige Mitarbeiter diesmal den Mann zur Rede gestellt habe, habe dieser „Kommunistenschweine“ und „Mauermörder“ geschrien und gedroht, ihn „abzustechen“. Dann habe er den Mitarbeiter geschlagen.

Sein Mitarbeiter, sagte Schrader dem Tagesspiegel, sei gestürzt und habe eine Schürfwunde am Bein und eine Knieprellung erlitten. Als der Mitarbeiter um Hilfe gerufen habe und Passanten auftauchten, sei der Angreifer geflüchtet.

Der Mitarbeiter habe die Attacke bei der Polizei zur Anzeige gebracht, so Schrader. Zwar sei der Angreifer ihm und dem Mitarbeiter nicht namentlich bekannt, doch gebe es ein Foto. „Es ist schockierend, wie tief der Hass bei solchen Menschen sitzt“, schrieb Schrader bei Twitter. „Wir werden uns davon nicht einschüchtern lassen!“

Der 41-jährige Schrader ist innenpolitischer Sprecher der Linke-Fraktion und teilt sich das Büro mit seinem Kollegen Ferat Kocak. Die Polizei bestätigte am frühen Abend den Vorgang. Aufgrund der Aussagen des Mitarbeiters sei von einer politischen Motivation auszugehen. Der Polizeiliche Staatsschutz übernehme die weiteren Ermittlungen.