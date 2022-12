Auch A100-Ausfahrt betroffen Erneut Stau wegen Protesten von Klimaaktivisten in Berlin

In Berlin haben Protestaktionen von Klimaaktivisten am Mittwochmorgen erneut zu Staus geführt. Auch die Stadtautobahn A100 war betroffen.

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Morgen auf Twitter mitteilte, wurde die Ausfahrt Konstanzer Straße der A100 Richtung Wedding blockiert. Die VIZ bezifferte den Stau am Morgen auf mindestens 30 Minuten. Ebenfalls wegen einer Protestaktion blockiert war laut VIZ der Messedamm in Richtung Rohrdamm in Höhe Neue Kantstraße. Die Kreuzung befindet sich unweit des Zentralen Omnibusbahnhofs ZOB und der A100.

Darüber hinaus betroffen war die Schildhornstraße in Steglitz stadteinwärts in Höhe Paulsenstraße am Autobahn-Abzweig Steglitz, die laut VIZ jedoch schon wieder frei ist.

Die Klimaschutz-Gruppe „Letzte Generation“ teilte am Morgen auf Twitter Fotos von Blockaden auf dem Messedamm und auf der Schildhornstraße.

Eine Polizeisprecherin teilte mit, in der Schildhornstraße Ecke Paulsenstraße hätten sich fünf Personen auf die Fahrbahn geklebt. Am Messedamm Ecke Neue Kantstraße befänden sich sieben Personen auf der Straße, zwei davon hätten sich festgeklebt. An der Ecke Konstanzer Straße/Berliner Straße seien acht bis zehn Personen auf der Kreuzung. „Die Einsatzkräfte sind vor Ort und werden versuchen, zeitnah die Blockaden zu lösen.“ (Tsp/dpa)

