Auch Berlin betroffen Edeka ruft Waldheidelbeeren wegen möglicher Glasstücke zurück

Edeka warnt vor möglichen Glasstücken in unter eigener Marke angebotenen Waldheidelbeeren im Glas. Konkret gehe es um „Edeka Waldheidelbeeren ganze Frucht gezuckert im 340-Gramm-Glas“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24. Februar 2026, teilte der Hamburger Lebensmittelkonzern am Dienstagabend mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Gläsern Glasstücke enthalten sind.

Betroffen seien die Bundesländer Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. (dpa)