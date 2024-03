Auf Baumarkt-Parkplatz in Berlin-Wilhelmstadt Geländewagen bei nächtlicher Explosion schwer beschädigt

In Berlin-Wilhelmstadt ist in der Nacht zu Freitag ein Geländewagen bei einer Explosion schwer beschädigt worden. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Die Ermittler gehen von Vorsatz aus.

Den Angaben nach hatte es gegen 23.15 Uhr eine Explosion innerhalb des Land Rovers gegeben. Der Wagen hatte laut Medienberichten auf dem Parkplatz eines Baumarkts an der Wilhelmstraße gestanden.

Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, bestätigte die Behörde dem Tagesspiegel auf Nachfrage. (Tsp)