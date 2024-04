Tagesspiegel Plus Auf dem Sderot-Platz in Berlin : Gedenken an die Opfer des Hamas-Angriffs

400 Menschen versammelten sich am Sonntag in Zehlendorf, um der Opfer des Terrorüberfalls zu gedenken und an das Schicksal der Geiseln zu erinnern. Angehörige schilderten ihr Leiden.