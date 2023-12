Auf der Elsenbrücke „Letzte Generation“ kündigt für Samstag Massenprotest in Berlin an

Die Aktivisten der „Letzten Generation“ haben zu neuen Protesten in Berlin aufgerufen. Zuerst hatte die Berliner Zeitung berichtet.

Eine der beiden Protestaktionen soll am Samstag stattfinden, eine weitere Aktion wenige Monate später am 3. Februar im kommenden Jahr. Das gab Melanie Guttmann von der „Letzten Generation“ in einem Video über den Nachrichtendienst X bekannt.

Bei der Berliner Polizei ist für Samstag eine Versammlung unter dem Titel „Stoppt fossile Subventionen!“ angemeldet.

„Am 9. 12 werden wir mit einem breiten Bündnis aus verschiedenen Gruppen der Klimabewegung in Berlin auf die Straße gehen“, teilte die Aktivistin mit. Auch die Klimagruppe „Extinction Rebellion“ beteiligt sich an dem Protest.

Die Aktion soll am Samstag ab 14 Uhr auf der Elsenbrücke stattfinden. Die Brücke verbindet die beiden Bezirke Treptow-Köpenick und Friedrichshain-Kreuzberg miteinander.

Der Ort für den Protest im Februar steht noch nicht fest. Er soll noch in dieser Woche bekannt gegeben werden, wie in dem Video auf X mitgeteilt wurde.

(Tsp)