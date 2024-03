Auf Kollisionskurs mit der Erde Bringen Asteroiden nur Tod und Zerstörung, Herr Luther?

Herr Luther, ein Feuerball mit langem Lichtschweif flackerte am 21. Januar kurz über den Nachthimmel der Hauptstadtregion, dann war es wieder dunkel: ein Asteroideneinschlag nordwestlich von Berlin. Wann haben Sie davon erfahren?

„Schau mal in den Himmel gen Westen“, hatte mir ein Kollege in der Nacht getextet. Später schickte er noch ein Video. Die Nachricht habe ich leider erst am Sonntagmorgen gelesen, war aber völlig begeistert: Es war erst die achte vorhergesagte Kollision eines Asteroiden mit der Erde, und das ganz in der Nähe. Ob da etwas heruntergekommen ist? Ich bin gleich mit meinem Sohn und einigen Kollegen hinausgefahren.