„Auffällig viele Kinder mit schweren Infekten“ Krankheitswelle treibt Berlins Ärzte und Kliniken an ihre Grenzen

Viele Berliner Eltern erinnern sich mit Schrecken an den vergangenen Jahreswechsel: Vor einem Jahr machten in Schulen und Kindergärten mehrere schwere Atemwegsinfekte die Runde. Ungewöhnlich viele kleine Berliner erkrankten gleichzeitig, Praxen und Kliniken waren überlastet, den Apotheken gingen Fiebersaft und Antibiotika aus. Nun könnte es erneut so kommen, warnt Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.