Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Marzahn-Hellersdorf sind am Samstag zwei Menschen „erheblich verletzt“ worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nach aktuellem Erkenntnisstand sollen gegen 17.30 Uhr bis zu fünf Personen in eine Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses im Auerbacher Ring eingedrungen sein. Ein 22-Jähriger, der sich in der Wohnung befand, wurde dabei mit einem Baseballschläger attackiert. Aus Angst sprang er vom Balkon. Mit mutmaßlichen Knochenbrüchen an den Beinen sowie einer Kopfplatzwunde wurde er später von den alarmierten Einsatzkräften vor dem Haus aufgefunden und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Zudem fanden die Einsatzkräfte einen 36-Jährigen, der eine Schusswunde an der Schulter aufwies. Auch er soll in der Wohnung angegriffen worden und anschließend aus dieser geflüchtet sein. Der Verletzte kam ebenfalls in ein Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. Nach der medizinischen Versorgung bestand keine Lebensgefahr mehr.

Bei der Absuche der Umgebung entdeckten die Einsatzkräfte zwei Männer, die im Verdacht stehen, zu der angreifenden Gruppe zu gehören. Die beiden 29- und 43-Jährigen wurden festgenommen. (Tsp/dpa)