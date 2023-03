Aus dem Krankenhaus verschwunden Polizei sucht demenzkranken Mann in Berlin

Die Polizei Berlin bittet um Hilfe bei der Suche nach einem demenzkranken Mann. Hans-Joachim Helle ist den Angaben nach am Sonntag aus dem Urban-Krankenhaus an der Dieffenbachstraße in Kreuzberg verschwunden.

Der 73-Jährige wollte laut Polizei möglicherweise zu seiner Wohnung in der Nähe vom Sophie-Charlotte-Platz. Dort ist er allerdings nicht angekommen. Die Ermittler vermuten, dass der Vermisste zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Er wird so beschrieben:

sehr schlank

graues, dichtes, mittellanges Haar

bekleidet mit einer rotbraunen Hose, weißen Lederschuhen, hellgrauem Parker

Kleidung könnte verschmutzt oder abgenutzt wirken

Der Mann müsste zudem noch ein Band des Krankenhauses am Handgelenk tragen. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Situation befindet.

Wer Hans-Joachim Helle seit Sonntag gesehen hat oder weiß, wo er sich jetzt aufhält, solle sich bei der Polizei an der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau, unter (030) 4664-271100 oder in jeder anderen Polizeidienststelle melden. (Tsp)

Zur Startseite