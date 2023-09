Auseinandersetzung in Berlin-Neukölln 34-Jähriger erleidet lebensbedrohliche Stichverletzungen

Am Freitagabend hat ein Mann in Berlin-Neukölln schwere Stichverletzungen erlitten. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag gemeinsam mitteilten, soll der 34-Jährige am frühen Abend in einem Geschäft am Karl-Marx-Platz zunächst mit zwei anderen Männern in einen Streit geraten sein. Alle drei sollen dann den Laden verlassen haben.

Kurz darauf sei der 34-Jährige plötzlich mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen in das Geschäft zurückgekehrt, hieß es weiter. In einem Krankenhaus wurde er notoperiert. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. (Tsp)